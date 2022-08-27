Zonguldak'ta plajda kalp krizi geçiren 13 yaşındaki çocuk öldü

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kalp krizi geçiren 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Ailesiyle Türkali köyü plajına gelen Y.Ç, denize kaçan topunu almak istediği sırada rahatsızlandı.
Durumu fark eden çocuğun ailesi ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Y.Ç, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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