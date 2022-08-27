Zonguldak'ta plajda kalp krizi geçiren 13 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
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Zonguldak'ta plajda kalp krizi geçiren 13 yaşındaki çocuk öldü

27.08.2022 13:40
Zonguldak'ta plajda kalp krizi geçiren 13 yaşındaki çocuk öldü

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kalp krizi geçiren 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kalp krizi geçiren 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Ailesiyle Türkali köyü plajına gelen Y.Ç, denize kaçan topunu almak istediği sırada rahatsızlandı.

Durumu fark eden çocuğun ailesi ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Y.Ç, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Kalp Krizi, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta plajda kalp krizi geçiren 13 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta plajda kalp krizi geçiren 13 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
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