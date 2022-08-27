Durumu fark eden çocuğun ailesi ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Kalp Krizi, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta plajda kalp krizi geçiren 13 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika

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