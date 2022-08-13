Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aracın içerisinde kimse olmadığı anlaşılınca ekipler olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobille ormanlık alana uçtu, 8 metre yüksekliği tırmanarak hastaneye gitti - Son Dakika

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