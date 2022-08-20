EKMEK ARASINDA SAKLADIĞI SİLAHLA GARSONU VURDU, MEKAN SAHİBİNİN KARDEŞİ DE ONU - Son Dakika
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EKMEK ARASINDA SAKLADIĞI SİLAHLA GARSONU VURDU, MEKAN SAHİBİNİN KARDEŞİ DE ONU

20.08.2022 16:20

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde bir gazinoya alınmayan kişi, ekmeğin arasına koyarak sakladığı silahla garsonu bacağından vurdu.

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde bir gazinoya alınmayan kişi, ekmeğin arasına koyarak sakladığı silahla garsonu bacağından vurdu. Olayı gören mekan sahibinin kardeşi ise kendi silahıyla ateş ederek saldırganı ağır yaraladı.

Olay dün gece Kozlu'da bulunan bir gazinoda meydana geldi. Mekana girmek isteyen Serkan Uzun(48), içeriye alınmayınca evine giderek silahını aldı. Silahı elindeki ekmeğin arasına koyarak tekrar gazinoya gelen Serkan Uzun, kendisini içeri almayan garson Tarık K.'nın bacağına ateş etti. Yaralanan garson yerde kalırken, olayı gören mekan sahibinin kardeşi Yunus Aydın(44) ise, kendi silahı ile ateş ederek saldırgan Serkan Uzun'u vurdu.

Olayın ihbar edilmesi üzerine mekana polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralanan garson Tarık K. ve saldırgan Serkan Uzun, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Saldırganı silahla yaralayan Yunus Aydın ise polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yunus Aydın, bugün adliyeye sevk edildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Yunus Aydın, Serkan Uzun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EKMEK ARASINDA SAKLADIĞI SİLAHLA GARSONU VURDU, MEKAN SAHİBİNİN KARDEŞİ DE ONU - Son Dakika

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SON DAKİKA: EKMEK ARASINDA SAKLADIĞI SİLAHLA GARSONU VURDU, MEKAN SAHİBİNİN KARDEŞİ DE ONU - Son Dakika
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