EKMEK ARASINDA SAKLADIĞI SİLAHLA GARSONU VURDU, MEKAN SAHİBİNİN KARDEŞİ DE ONU - Son Dakika
Üye Girişi

EKMEK ARASINDA SAKLADIĞI SİLAHLA GARSONU VURDU, MEKAN SAHİBİNİN KARDEŞİ DE ONU

21.08.2022 01:37

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde bir gazinoya alınmayan kişi, ekmeğin arasına koyarak sakladığı silahla garsonu bacağından vurdu.

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde bir gazinoya alınmayan kişi, ekmeğin arasına koyarak sakladığı silahla garsonu bacağından vurdu. Olayı gören mekan sahibinin kardeşi ise kendi silahıyla ateş ederek saldırganı ağır yaraladı.

Olay dün gece Kozlu'da bulunan bir gazinoda meydana geldi. Mekana girmek isteyen Serkan Uzun(48), içeriye alınmayınca evine giderek silahını aldı. Silahı elindeki ekmeğin arasına koyarak tekrar gazinoya gelen Serkan Uzun, kendisini içeri almayan garson Tarık K.'nın bacağına ateş etti. Yaralanan garson yerde kalırken, olayı gören mekan sahibinin kardeşi Yunus Aydın(44) ise, kendi silahı ile ateş ederek saldırgan Serkan Uzun'u vurdu.

Olayın ihbar edilmesi üzerine mekana polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralanan garson Tarık K. ve saldırgan Serkan Uzun, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Saldırganı silahla yaralayan Yunus Aydın ise polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yunus Aydın, bugün adliyeye sevk edildi. (DHA)

YORUMLAR
500
Ekmek arasında sakladığı silahla garsonu vuran şüpheliyi, mekan sahibinin kardeşi yaraladı (2) Ekmek arasında sakladığı silahla garsonu vuran şüpheliyi, mekan sahibinin kardeşi yaraladı (2) EKMEK ARASINDA SAKLADIĞI SİLAHLA GARSONU VURDU, MEKAN SAHİBİNİN KARDEŞİ DE ONU EKMEK ARASINDA SAKLADIĞI SİLAHLA GARSONU VURDU, MEKAN SAHİBİNİN KARDEŞİ DE ONU
Kaynak: DHA

Yunus Aydın, Serkan Uzun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EKMEK ARASINDA SAKLADIĞI SİLAHLA GARSONU VURDU, MEKAN SAHİBİNİN KARDEŞİ DE ONU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:58 Bakan Süleyman Soylu katliam gibi kazanın yaşandığı Mardin'e gitti: İhmal, kasıt her neyse ortaya çıkarılacaktır
00:50 Mardin'deki katliam gibi kazanın boyutunu gözler önüne seren görüntüler
00:30 Nefes kesen Antalyaspor-Trabzonspor mücadelesi bir çok ilke sahne oldu
00:18 Mardin'deki TIR faciasında her geçen saat bilanço ağırlaştı! Ölü sayısı 20'ye yükseldi
00:18 Vatandaşa bir kötü haber de benzinden geldi! Litresi 21 liranın üstüne çıkacak
23:52 Antalya'da inanılmaz maç! Trabzonspor bozguna uğradı
23:20 37 yaşındaki Burak Yılmaz'ın golü Fortuna Sittard'a yetmedi
22:41 Mardin'deki kazanın hemen ardından çekilen görüntüler durumun vahametini gözler önüne serdi
22:25 Futbolcular ile inekler aynı karede! Ümraniyespor ile Galatasaray arasındaki Rezerv Lig mücadelesinden hemen önce görüntülendi
22:22 AK Partili Yılmaz Tunç ile Mustafa Sandal tartıştı! Suriyeli kavgasına Ümit Özdağ da katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 01:37:33. #1.11#
SON DAKİKA: EKMEK ARASINDA SAKLADIĞI SİLAHLA GARSONU VURDU, MEKAN SAHİBİNİN KARDEŞİ DE ONU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement