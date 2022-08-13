Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu veya uyarı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Operasyonda 181 gram uyuşturucu madde, 59 Hint keneviri bitkisi ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika