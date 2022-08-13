Zonguldak'ta devrilen forkliftin altında kalan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta devrilen forkliftin altında kalan kişi hayatını kaybetti

13.08.2022 21:16
Zonguldak'ta devrilen forkliftin altında kalan kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde forkliftin yolda devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde forkliftin yolda devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Funda Caddesi'nde giden Onurkan Abacı'nın (23) kullandığı forklift devrildi. Kullandığı iş makinesinin altında kalan Abacı, yaşamını yitirdi.

Abacı'nın cenazesi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Abacı'nın ölümünü duyarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Kazanın, bugün bir depoda forkliftle çalışan Abacı'nın, aracı asıl iş yerine götürürken meydana geldiği öğrenildi.

YORUMLAR
500
HackKaradeniz yarışmasında final heyecanı HackKaradeniz yarışmasında final heyecanı Forkliftin altında kalan operatörü hayatını kaybetti Forkliftin altında kalan operatörü hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta devrilen forkliftin altında kalan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:32 Galatasaray - Giresunspor maçının ilk 11'leri belli oldu
20:22 Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in gizemli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
20:19 Brentford'dan 35 dakikada 4 gol yiyen Manchester United sosyal medyada gündem oldu
19:47 Zincir marketlerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama: Piyasaları rahatlatacağız
19:33 Norwich City'yi mağlup eden Hull City maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu
19:14 Arsenal, Gabriel Jesus'un şov yaptığı mücadelede Leicester City'yi 4 golle geçti
19:13 DEVA Partisi'nden anket şirketine 'Kılıçdaroğlu' talimatı! Ali Babacan çıkacak sonuca göre önemli kararlar alacak
19:58 Mülteciler yurtlarda bedava mı kalıyor? KYK'dan yanıt gecikmedi
19:02 Tüm dünyada heyecan yaratan çalışma! Hücrelerini ölümden 1 saat sonra yeniden canlandırdılar
18:16 Welinton'un Suudi Arabistan ekibi El İttifak'a transferine Beşiktaş'tan vize çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 21:16:38. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta devrilen forkliftin altında kalan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement