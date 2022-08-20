Alkollü müşteri mekana giremeyince ekmeğin arasında çıkardığı silahla saldırdı - Son Dakika
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Alkollü müşteri mekana giremeyince ekmeğin arasında çıkardığı silahla saldırdı

20.08.2022 13:06
Alkollü müşteri mekana giremeyince ekmeğin arasında çıkardığı silahla saldırdı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde gazinoya girmeyen çalışan alkollü müşteri S.U, mekana alınmayınca ekmeğin arasından çıkardığı silahla saldırdı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde gazinoya girmeyen çalışan alkollü müşteri S.U, mekana alınmayınca ekmeğin arasından çıkardığı silahla saldırdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, gece saatlerinde Kozlu'da bulunan Kristal Gazinosu'nda meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen müşteri S.U, garson T.K tarafından mekana alınmak istenmedi. O sırada bu duruma sinirlenen müşteri S.U, ekmeğin arasından çıkardığı silahla, garson T.K'yı ayağından vurarak yaraladı. Ardından garson T.K'nın kanlar içinde olduğu gören mekan sahibinin kardeşi Y.A, müşteri S.U.'yu durdurmak için elinden ve ayağından silahla yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı T.K ve S.U'ya ilk müdahaleyi yaparak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Hastanede tedavi altına alınan T.K ve S.U'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü müşteri mekana giremeyince ekmeğin arasında çıkardığı silahla saldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alkollü müşteri mekana giremeyince ekmeğin arasında çıkardığı silahla saldırdı - Son Dakika
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