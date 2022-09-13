Zonguldak'ta kestiği ağacın altında kalan kişi yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta kestiği ağacın altında kalan kişi yaralandı

13.09.2022 09:20
Zonguldak'ta kestiği ağacın altında kalan kişi yaralandı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde kesim sırasında ağacın altında kalan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde kesim sırasında ağacın altında kalan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Balçıklı köyü Namazlık mevkisinde bir kişi, kesim yaptığı esnada ağacın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerce kurtarıldıktan sonra ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta kestiği ağacın altında kalan kişi yaralandı - Son Dakika

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