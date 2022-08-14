Edinilen bilgiye göre, dün meydana gelen kazada 23 yaşındaki Onur Abacı forkliftin altında kalarak hayatını kaybetti. Naaşı hastane morgundan alınan Abacı için cenaze töreni düzenlendi. Gül'ü Şan-ı Yusuf Günay Camii İmam Hatibi Şevket Abacı'nın da yeğeni olduğu öğrenilen Onur Abacı'nın cenazesi için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Onur Abacı'nın cenazesi toprağa verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Trafik kazasında ölen genç toprağa verildi - Son Dakika

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