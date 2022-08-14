Trafik kazasında ölen genç toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Trafik kazasında ölen genç toprağa verildi

14.08.2022 21:10
Trafik kazasında ölen genç toprağa verildi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Onur Abacı toprağa verildi.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Onur Abacı toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, dün meydana gelen kazada 23 yaşındaki Onur Abacı forkliftin altında kalarak hayatını kaybetti. Naaşı hastane morgundan alınan Abacı için cenaze töreni düzenlendi. Gül'ü Şan-ı Yusuf Günay Camii İmam Hatibi Şevket Abacı'nın da yeğeni olduğu öğrenilen Onur Abacı'nın cenazesi için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Onur Abacı'nın cenazesi toprağa verildi. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Kene popülasyonunu azaltmak için 1000 adet sülün doğaya salındı Kene popülasyonunu azaltmak için 1000 adet sülün doğaya salındı Zincir marketin değiştirilen kabloları yangın alarmı verdi, gerçek kapıyı açınca ortaya çıktı Zincir marketin değiştirilen kabloları yangın alarmı verdi, gerçek kapıyı açınca ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafik kazasında ölen genç toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:52 Bakan Koca'dan binlerce doktoru ilgilendiren sözler: Yeni uygulama kapsamında sözleşmeli doktorlar daha yüksek özlük haklarına sahip olacak
20:52 Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den süpriz tercihler! İşte Alanyaspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri...
20:48 Tansiyonun tavan yaptığı Londra derbisinde, Chelsea ile Tottenham yenişemedi! Maça Conte ile Tuchel'in tartışması damga vurdu
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıldönümüne dair paylaşım: Türkiye'ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız
20:14 Vitor Pereira, "Görevden alınmaktan korkuyor musun?" sorusunu duyunca küplere bindi: Bankada ne kadar param olduğunu biliyor musun?
20:07 Korkunç olay! Dengesini kaybedip patoz makinesinin içine düşen çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti
19:39 Paris Saint-Germain'de "penaltı" krizi! Neymar'ın sosyal medyada beğendiği paylaşım Mbappe'nin hoşuna gitmeyecek
19:12 PİAR Araştırma'nın "En başarılı belediye başkanı kim?" anketinde CHP'li belediye zirvede çıktı
18:47 Hadise'nin eşinden "Başörtülü psikolog olmaz" diyen Prof. Üstün Dökmen'e sert sözler: Bir bitmediniz! Sizin düşünceleriniz de insan etiğine aykırı
18:39 Manchester City'nin yeni kaptanı Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 21:10:25. #1.12#
SON DAKİKA: Trafik kazasında ölen genç toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement