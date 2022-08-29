Karadeniz'de palamut bereketi yüz güldürüyor - Son Dakika
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Karadeniz'de palamut bereketi yüz güldürüyor

29.08.2022 10:33
Karadeniz'de palamut bereketi yüz güldürüyor

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde oltayla palamut avlayan balıkçıların av yasağının kalkmasına sayılı günler kala palamut bereketi yaşıyor.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde oltayla palamut avlayan balıkçıların av yasağının kalkmasına sayılı günler kala palamut bereketi yaşıyor.

Türkiye'de 15 Ağustos'ta başlayan olta balıkçılığı sezonu Zonguldak'ta da sürüyor. Kozlu ilçesinde sabah saatlerinde denize açılan balıkçılar, olta ile avladıkları palamutlarla geri döndü. Mezat usulü satılan palamutlar sabah saatlerinde itibaren tezgahlarda 30-35 TL arasında satılacak.

Balıkçı Çağrı Eliyazıcı, "Kayıkçılık sezonu çok bereketli. 4 bin adet palamut tuttuk. Bu sadece bizim limanda. Hemen hemen diğer limanlarda da durum aynı. Aşırı bir palamutçuluk var. Şu anda görülen o. 1 Eylül'de balıkçılık olacak ama mazot fiyatlarına dayanabilirsen balıkçılık olacak. Palamut, istavrit, hamsi olabilir. Çinakop olabilir. Sezondan umutluyum" diye konuştu.

(Emrecan Bayram - İHA)

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Kaynak: İHA

Balıkçılık, Zonguldak, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karadeniz'de palamut bereketi yüz güldürüyor - Son Dakika

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