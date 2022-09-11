Zonguldak'ta otomobilin koltuğunun altına gizlenmiş 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta otomobilin koltuğunun altına gizlenmiş 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

11.09.2022 12:10
Zonguldak'ta otomobilin koltuğunun altına gizlenmiş 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde otomobilin arka koltuğunun altına gizlenmiş 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde otomobilin arka koltuğunun altına gizlenmiş 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Yapılan aramada aracın arka koltuğunun altına gizlenmiş 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.K. (37) ve Y.D'nin (25) emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta otomobilin koltuğunun altına gizlenmiş 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta otomobilin koltuğunun altına gizlenmiş 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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