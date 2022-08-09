Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

09.08.2022 05:09
Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan iki otomobil çarpıştı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan iki otomobil çarpıştı. Kazada A.A ve K.H isimli iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Kozlu İlçesi sahil yolu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki F. A idaresinde ki 67 ACH 186 plakalı otomobil ile K.H. idaresindeki 67 AB 093 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 67 ACH 186 plakalı otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan A. A. ve 67 AB 093 plakalı otomobil içerisindeki sürücü K.H yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı A.A ve K.H'ye ilk müdahaleyi yaparak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yaralı A.A ve K.H isimli şahısların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan araçlar çekici yardımıyla yoldan çekildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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