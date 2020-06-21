Zonguldak'ın kurtuluşu kutlandı, Uzun Mehmet anıldı - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yılı çeşitli etkinliklerle kutlanırken, taşkömürünü bulan Uzun Mehmet için de anma töreni düzenlendi.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşu Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Törene Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve daire müdürleri katıldı. Törende konuşan Alan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana Zonguldak'ın yüzbinlerce kişiye ekmek kapısı olduğunu söyledi.