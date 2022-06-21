Zonguldak'ın kurtuluşunun 101'inci yılı ve Uzun Mehmet'i Anma Günü etkinlikleri yapıldı

Zonguldak'ın kurtuluşunun 101. yıl dönümü ve Uzun Mehmet'i Anma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve göndere Türk bayrağının çekilmesiyle başladı.

Törende konuşan Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, kentin Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk vilayeti olması özelliğiyle de Türk sanayisine uzun yıllar yön verdiğini, ülkenin bel kemiği olduğunu belirterek, "Zonguldak, şimdi de 'enerji kenti' olma vasfıyla tüm ülkeye güç vermeye hazır bir şehir haline geldi." dedi.

Zonguldak'ın gerçekleştirilen yatırımlarla, her geçen gün büyüdüğünü ve geliştiğini, bu gelişimin daha da ivme kazandığını dile getiren Alan, Filyos Limanı'nda yapılan çalışmalara değindi.

Alan, Mavi Vatan'da güçlenen hakimiyetin bir nişanesi olan asrın projesi Filyos Limanı'nda, bu yıl Karadeniz gazını ulusal şebekeye bağlayacak boruların ilkini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen törenle, mavi sularla buluşturduklarını hatırlattı.

Bu muhteşem tarihi ana hep birlikte şahitlik ettiklerini vurgulayan Alan, "Ülkemize, ekonomimize ve aziz milletimize büyük katkılar sağlayacak olan Karadeniz gazımıza kavuşmak için atılan bu büyük adımın, tüm ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından şiir okundu, halk oyunu gösterileri sunuldu.

Uzun Mehmet'i Anma Töreni

Kentte Uzun Mehmet'i Anma Günü dolayısıyla da tören yapıldı.

Törende sahil yolundaki Uzun Mehmet Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, yaptığı konuşmada, son yıllarda havzanın kültürü ve hafızasının kayıt altına alınması, sergilenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması adına projeler hayata geçirildiğini anlatarak, emeğe geçenlere teşekkür etti.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu da kömür üretiminin artırılabilmesi için TTK'nin işçi açıklarının acilen giderilmesi gerektiğini belirtti.

Mutlu, TTK'nin yanı sıra yer altındaki taş kömürünü ekonomiye kazandırmak için çalışan rödovanslı saha işletmecilerinin, desteklenmesi ve sorunlarının çözümü noktasında adımlar atılması gerektiğini dile getirdi.

Daha sonra 15 Temmuz Kampüsü'nün halka açılışı gerçekleştirildi.

Uzun Mehmet'in öyküsü

Uzun Mehmet ve kömürün bulunuşuyla ilgili öykü, 1820-1829 yıllarında geçiyor.

Öyküde, Uzun Mehmet'in hikayesi şöyle anlatılıyor:

"Uzun Mehmet, Ereğli'ye bağlı Kestaneci köyündendir. 1820'li yıllarda Ereğli'nin belli başlı ailelerinden Karamahmutzadeler sülalesinden olduğu bilinir. Uzun Mehmet, askerliğini bahriye eri olarak yapmıştır. Terhis olurken kendisine subayları tarafından kömür numunesi gösterilmiş ve memleketine dönünce siyah taşlardan araması istenmiştir. Uzun Mehmet, bir gün Neyren köyü civarındaki değirmene gider. Hasat sonu olduğu için değirmen tamamen doludur. Uzun Mehmet, dere kenarında dolaştığı sırada siyah taşlar bulur. Bir anda askerde kendisine gösterilen siyah taş (yanan taş) aklına gelir. Bunlardan biraz toplayarak değirmende yanan ocağa atar. Taşların yandığını görünce çok sevinir. Ertesi gün aynı yere gizlice giderek daha geniş arama yapar. Bazı yerleri kazan Uzun Mehmet, çuvala koyduğu kömür numunelerini İstanbul'a götürür. Padişah II. Mahmut, kömürün bulunuşuna sevinerek, Uzun Mehmet'i 50 altınla ödüllendirir. Böylece kömürün bulunuşu 8 Kasım 1829 olarak tarihe geçer. Dönemin Ereğli Ayanı Hacı İsmail Ağa, Uzun Mehmet'in kömürü bulmasını hazmedemez. İstanbul'a Fen Heyeti'ne gitmek için yola çıkan Uzun Mehmet'i Leblebici Hanı'nda öldürtür."