Zonguldak'ın kurtuluşunun 99. yıl dönümü ve Uzun Mehmet'i Anma Günü - Son Dakika

Zonguldak'ın kurtuluşunun 99. yıl dönümü ve Uzun Mehmet'i Anma Günü

AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ile AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Zonguldak'ın kurtuluşunun 99. yıl dönümü ve Uzun Mehmet'i Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zonguldak'ın kurtuluşunun 99. yıl dönümü ve Uzun Mehmet'i Anma Günü, System.String[]

AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ile AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Zonguldak'ın kurtuluşunun 99. yıl dönümü ve Uzun Mehmet'i Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkmen, mesajında, Zonguldak'ın taş kömürüyle birlikte Türkiye'nin kalkınma lokomotifi olduğunu belirtti.

1. Dünya Savaşı'nın ardından 1919'dan önce Zonguldak'ı daha sonra Ereğli'yi işgal eden Fransızlara karşı Anadolu'da başlayan ve bütün yurda yayılan Milli Mücadele ruhuyla bölgedeki Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti güçlerinin mücadelesiyle kentin 21 Haziran 1921'de Fransızlardan kurtarıldığını anımsatan Türkmen, şunları kaydetti:

"Taşında, toprağında alın teri, şehit kanı ve mücadele olan Zonguldak, milletimizin gururlarından olup Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi, 'Zonguldak'ın altındaki madenler ne kadar kıymetliyse bizim nazarımızda da Zonguldak bir o kadar kıymetlidir.' Uzun Mehmet'in kömürü bulmasıyla da Zonguldak, sanayimizde önemli bir yere sahip olmuştur. Karaelmas ile birlikte ekonomik ve toplumsal gelişimde öncü olan Zonguldak, 1924'te cumhuriyetten sonra ilk il olan vilayet unvanını almıştır. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal ve onunla birlikte omuz omuza mücadele eden şehit ve gazi olan tüm ecdadımızı, taş kömürünü bularak ülkemizin ve ilimizin kalkınmasında önemli katkıları bulunan Uzun Mehmet'i ve taş kömürünü alın terleriyle canları pahasına çıkarırken şehit düşen bütün madencilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum."

AK Parti İl Başkanı Tosun ise Uzun Mehmet'in 1829'da taş kömürünü bulmasıyla Zonguldak'ın kaderinin değiştiğini aktardı.

Zonguldak'ın gelişmesinde büyük pay sahibi olanların başında 8 Kasım 1829'da taş kömürünü bulan Uzun Mehmet'in geldiğine dikkati çeken Tosun, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Uzun Mehmet'in kömürü bulmasıyla Zonguldak daha da bir önem kazanmıştır. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra vatan topraklarının işgali sırasında taş kömürünün de önemini bilen Fransızlar Zonguldak'ı işgal etmişlerdir. Bağımsızlığını, vatanını ve sahip olduğu değerlerini canından, malından aziz bilen Türk milleti, bu yolda tüm varlığını feda etmiştir. Zonguldak halkımızın şanlı direnişi karşısında Fransızlar 21 Haziran 1921'de şehri terk etmişlerdir. Zonguldak, cumhuriyetimizin kuruluşunun ardından 1 Nisan 1924'te il olmuş ve 'cumhuriyet sonrası kurulan ilk il' olma unvanını almıştır. Taş kömürünün 1848 yılından itibaren üretilmeye başlanmasıyla birlikte ülkemizin sanayileşmesinde, ekonomik ve toplumsal gelişiminde de Zonguldak hep lokomotif görevi üstlenmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü kutluyorum. Başta Uzun Mehmet olmak üzere havzayı bugünlere taşıyan, bu uğurda canını feda eden maden şehitlerimizi ve bütün şehit ve gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyorum."

Zonguldak, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 12:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ın kurtuluşunun 99. yıl dönümü ve Uzun Mehmet'i Anma Günü - Son Dakika

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