Zonguldak'ın kurtuluşunun 99. yıl dönümü ve Uzun Mehmet'i Anma Günü - Son Dakika

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak'ın kurtuluşunun 99. yıl dönümü ve Uzun Mehmet'i Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Tutulmaz, mesajında, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Zonguldak'ın derin toprakları altındaki servet-i madeniye ne kadar kıymetli ise bizim nazarımızda Zonguldak'ta o kadar kıymetli bir vilayetimizdir." sözüyle övgüsüne mazhar olan şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılını en içten duygularla kutladığını belirtti.

Tutulmaz, mesajında, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle başta Atatürk olmak üzere ülkemizin bağımsızlığı, bölünmez bütünlüğü, birlik ve beraberliği için canını feda eden milli mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, sanayimizin vazgeçilmez ve önde gelen enerji kaynaklarından birisi olan taş kömürünü ülkemiz ekonomisine ve sanayisine kazandırmak için emek sarf ederken hayatını kaybeden maden şehitlerimizi rahmet minnet ve şükranla yad ediyorum. Emeğin başkenti 'Karaelmas' diyarı Zonguldak'ın yer altı zenginliği ve değeri olan taş kömürünü insanlığa ve bizlere hediye eden Uzun Mehmet'i de rahmet ve saygıyla anıyorum."