Zonguldak'ta şüpheli paket fünyeyle patlatıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta şüpheli paket fünyeyle patlatıldı

03.08.2022 15:40
Zonguldak'ta şüpheli paket fünyeyle patlatıldı

Zonguldak'ın Merkez ilçesinde çöp konteyneri kenarına bırakılan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı.

Zonguldak'ın Merkez ilçesinde çöp konteyneri kenarına bırakılan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı.

Mithatpaşa Mahallesi Aziziye Caddesi'nde çöp konteyneri kenarında şüpheli paket görenler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.

Özel kıyafet giyen bomba imha uzmanı, fünye yerleştirdiği paketi kontrollü şekilde patlattı. Pakette olumsuz unsura rastlanmadı.

Patlama sonrası konteyner kenarında alev alan plastikler ise yangın söndürme tüpleriyle söndürüldü.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta şüpheli paket fünyeyle patlatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta şüpheli paket fünyeyle patlatıldı - Son Dakika
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