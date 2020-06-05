Zonguldak'ın Mithatpaşa Tünelleri ikmal ihalesi yapıldı - Son Dakika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her aşamasını yakından takip ettiği Zonguldak'ta kent trafiğini rahatlatacak Mithatpaşa Tünelleri inşaatının ikmal ihalesinin yapıldığını duyurdu. Bakan Adil Karaismailoğlu, yapılan ikmal ihalesi ile projede çalışan personel ve iş makineleri sayılarının artacağını bildirerek, projenin 2021 yılı içerisinde hizmete açılacağını söyledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mithatpaşa Tünelleri'nin hayata geçmesiyle birlikte Zonguldak- Kilimli arasındaki 10,8 kilometrelik yolu 5,7 kilometreye, yolculuk süresini de 30 dakikadan 5 dakikaya düşürecek olan projeyi hızlandırmak amacıyla ikmal ihalesinin gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Bakan Karaismailoğlu, Kilimli ilçesinin gerek kömür madenlerinin varlığı, gerekse Filyos Limanı Projesi ile bağlantılı olması sebebiyle söz konusu yol projesinin hızlandırılarak hayata geçirilmesinin çok önemli olduğunu ifade etti.

'İVEDİ ŞEKİLDE TAMAMLANMASI GEREKİYOR'

Zonguldak-Kilimli yolu projesinde bugüne kadar Aslankayası Tüneli ve Mithatpaşa T1 Tüneline ait imalatların tamamlandığını, çift tüp 1546 metre uzunluğundaki Mithatpaşa T2 Tüneli'nin de yüzde 95'inin kazı destek seviyesinde, yüzde 19'unun da nihai kaplama betonu seviyesinde bitirildiğini bildiren Bakan Karaismailoğlu, "Mevcut ihale bünyesinde tamamlanamayan imalatların gerek kent ihtiyaçlarının çözümlenmesi, gerekse imal edilen yapıların zarar görmemesi için ivedi şekilde tamamlanması gerekmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yakından takip ettiği ve bitirilmesini istediği Mithatpaşa Tünelleri inşaatının ikmal ihalesi 3 Haziran'da gerçekleştirilmiş olup, işin 2021 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir" dedi.

'DURMAK YOK YOLA DEVAM'

Türkiye'nin coğrafi yapısı itibari ile bazı yatırımlarının çok zaman aldığını ve meşakkatli olduğuna vurgu yapan Karaismailoğlu, bugüne kadar hiçbir zorluk karşısında yılmadıklarını, zor olanın üstüne çalışmalarının aralıksız bir şekilde eksiksiz tamamlanana kadar sürdüğünün altını çizdi. Bakan Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda en iyi yatırımlara layık ülkemizi kalkındırmak, değerine değer katmak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ailesi olarak durmak yok yola devam diyoruz" diye konuştu.