Zonguldak'ın nüfusu 596 bin 53 oldu - Son Dakika
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Zonguldak'ın nüfusu 596 bin 53 oldu

7 saat önce

Türkiye İstatislik Kurumu (TÜİK) verilerine göre adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 31 Aralık 2019 sonuçlarına göre Zonguldak'ın nüfusu 596 bin 53 oldu.

Zonguldak'ın nüfusu 596 bin 53 oldu, System.String[]

Türkiye İstatislik Kurumu (TÜİK) verilerine göre adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 31 Aralık 2019 sonuçlarına göre Zonguldak'ın nüfusu 596 bin 53 oldu. Geçtiğimiz seneye oranla Zonguldak nüfusunda 3 bin 645 kişi azaldı.


Türkiye nüfusu 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 83 milyon 154 bin 997 kişi oldu. Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 721 bin 136 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 433 bin 861 kişi oldu.


Zonguldak'ta 596 bin 053 olan nüfusun 295 bin 832'sini erkek nüfusu, 300 bin 221'ini ise kadın nüfusu oluşturdu. İlçe merkezlerinin nüfusu ise 369 bin 112 olarak açıklandı. Bu nüfusun 181 bin 424'ünü erkek nüfusu, 187 bin 688'ini ise kadın nüfusu oluşturdu. Belde ve köylerin toplam nüfusu ise 226 bin 941 olarak açıklandı. Bu nüfusun 114 bin 408'ini erkek nüfusu, 112 bin 533'ünü ise kadın nüfusu oluşturdu. - ZONGULDAK

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:05 Kaynak: İHA
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