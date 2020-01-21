Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı - Son Dakika
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Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı

6 saat önce

ZONGULDAK'ın yüksek kesimleri, dün gece başlayan ve bu sabah devam eden kar yağışıyla beyaza büründü.

Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı, System.String[]

ZONGULDAK'ın yüksek kesimleri, dün gece başlayan ve bu sabah devam eden kar yağışıyla beyaza büründü.

Zonguldak merkezde aralıklarla yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı. Kentin yüksek kesimlerindeki ormanlık alanlar, dün gece başlayan ve bu sabah devam eden kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Elvanpazarcık beldesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama da meydana geldi. Kar lastiği ve zinciri olmayan araçların sürücüleri, trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıldı.


Zonguldak, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:35 Kaynak: DHA
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