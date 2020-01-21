Zonguldak'ın yüksek kesimlerine kar yağdı - Son Dakika

Zonguldak'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
6 saat önce
Zonguldak'ın yüksek kesimlerine kar yağdıZONGULDAK'ın yüksek kesimleri, gece başlayan kar yağışı ile beyaza büründü.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:51 Kaynak: DHA
Zonguldak'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
ZONGULDAK'ın yüksek kesimleri, gece başlayan kar yağışı ile beyaza büründü.
Zonguldak kent merkezinde aralıklarla yağmur yağışı etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar düştü. Kentin yüksek kesimlerindeki ormanlık alanların beyaz örtü ile kaplanması ile güzel görüntüler oluştu. Elvanpazarcık Beldesi'nde etkili olan kar, ulaşımı aksattı. Kar lastiği ve zinciri olmayan araçların sürücüleri trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıldı.
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