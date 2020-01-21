Zonguldak'ın yüksek kesimlerine kar yağdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ın yüksek kesimlerine kar yağdı - Son Dakika

Zonguldak'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

7 saat önce

ZONGULDAK'ın yüksek kesimleri, gece başlayan kar yağışı ile beyaza büründü.

Zonguldak'ın yüksek kesimlerine kar yağdı, System.String[]

ZONGULDAK'ın yüksek kesimleri, gece başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. Zonguldak kent merkezinde aralıklarla yağmur yağışı etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar düştü. Kentin yüksek kesimlerindeki ormanlık alanların beyaz örtü ile kaplanması ile güzel görüntüler oluştu. Elvanpazarcık Beldesi'nde etkili olan kar, ulaşımı aksattı. Kar lastiği ve zinciri olmayan araçların sürücüleri trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıldı.


Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:57 Kaynak: DHA
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