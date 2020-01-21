Zonguldak'ın yüksek kesimlerine kar yağdı - Son Dakika

ZONGULDAK'ın yüksek kesimleri, gece başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. Zonguldak kent merkezinde aralıklarla yağmur yağışı etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar düştü. Kentin yüksek kesimlerindeki ormanlık alanların beyaz örtü ile kaplanması ile güzel görüntüler oluştu. Elvanpazarcık Beldesi'nde etkili olan kar, ulaşımı aksattı. Kar lastiği ve zinciri olmayan araçların sürücüleri trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıldı.