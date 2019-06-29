Son Dakika Haberleri: ZONGULDAK İnşaatta kamyon devrildi: 1 yaralı
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ZONGULDAK İnşaatta kamyon devrildi: 1 yaralı

1 saat önce

İnşaatta kamyon devrildi: 1 yaralıZonguldak'ta inşaat sahasında yük boşaltımı sırasında kontrolden çıkan kamyon devrildi.

İnşaatta kamyon devrildi: 1 yaralı
Zonguldak'ta inşaat sahasında yük boşaltımı sırasında kontrolden çıkan kamyon devrildi. Yaralanan sürücü Ahmet Hakkı S. hastanede tedavi altına alındı.
Kaza, öğlen saatlerinde Üzülmez Mahallesi'ndeki inşaat sahasında meydana geldi. İddiaya göre inşaat sahasına hafriyat dökümü yapan Ahmet Hakkı S., (66) idaresindeki 67 EP 776 plakalı kamyon, damperin yükle birlikte yan yatması sonucu devrildi. Kazada araçta bulunan sürücü Ahmet Hakkı S., yaralandı. Olay sonrası bölgeye polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. İnşaat çalışanları ve 112 sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkartılan Ahmet Hakkı S., ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
ZONGULDAK İnşaatta kamyon devrildi: 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:50 Kaynak: DHA
Ahmet Hakkı, Zonguldak, Güncel
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