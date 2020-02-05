Zonguldak intihar etmeden önce canlı yayın yapmış - Son Dakika
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Zonguldak intihar etmeden önce canlı yayın yapmış

7 saat önce

İntihar etmeden önce canlı yayın yapmışZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Ali Türköz başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.

İntihar etmeden önce canlı yayın yapmış

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Ali Türköz başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi. Ali Türköz'ün intihar girişimi öncesi sosyal medyadan canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.

Ereğli'ye bağlı Karakavuz Köyüne Bağlı Küplü Deresi mevkiinde ormanlık alanda park edilmiş aracın içinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Türköz'ün öldüğü belirlendi. Jandarmanın yaptığı incelemede, Ali Türköz'ün başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar ettiğini tespit etti. Türköz'ün cesedi, yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

CANLI YAYIN YAPMIŞ

İntihar etmeden önce sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Türköz'ün duyulan sesinde, "Kafaya sıktım mermi kafamda patlamadı. Boşluğa sıkınca patladı. Çıtlama sesini duydunuz. ya Rabbim kafaya çıt ediyorsun da, öbür tarafa neden patlatıyorsun?" dediği duyuldu. Türköz'ün canlı yayının ardından kısa süre sonra başına silahla ateş ettiği öğrenildi.

Zonguldak intihar etmeden önce canlı yayın yapmış

Küplü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 06:54 Kaynak: DHA
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