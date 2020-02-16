ZONGULDAK İşçi emeklisi, hayatını sokak kedilerine adadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ZONGULDAK İşçi emeklisi, hayatını sokak kedilerine adadı - Son Dakika

ZONGULDAK İşçi emeklisi, hayatını sokak kedilerine adadı

6 saat önce

İşçi emeklisi, hayatını sokak kedilerine adadı ZONGULDAK'ta emekli Hasan Kırmacıoğlu (70), her gün 5 kilometre yol yürüyerek, 25 yıl önce yaptığı kedi evinde onlarca sokak kedisinin bakımını gerçekleştiriyor.

ZONGULDAK İşçi emeklisi, hayatını sokak kedilerine adadı, System.String[]

İşçi emeklisi, hayatını sokak kedilerine adadı

ZONGULDAK'ta emekli Hasan Kırmacıoğlu (70), her gün 5 kilometre yol yürüyerek,  25 yıl önce yaptığı kedi evinde onlarca sokak kedisinin bakımını gerçekleştiriyor.

Alaplı'da yaşayan işçi emeklisi Hasan Kırmacıoğlu, 25 yıl önce balık tutmak için gittiği barınakta bulduğu kediyi beslemesinin ardından sokakta gördüğü tüm kedilere bakmaya başladı. Evinden 5 kilometre uzaklıktaki barınağa yürüyerek giden Kırmacıoğlu, burada kedi evi yaparak onlarca kedinin bakımını üstlendi.  25 yıldır her gün aynı yere giderek sokak kedilerini besleyen Kırmacıoğlu, bu güne kadar sayısını hatırlamadığı yüzlerce kediye baktığını kaydetti.

Hayvanları çok sevdiğini söyleyen Kırmacıoğlu, ömrü yettiğince kedilere bakmaya devam edeceğini belirterek, "Balıkçı barınağına rahmetli ağabeyimle balık tutmaya gelmiştik. 1 tane kedi vardı, açtı, çok üzülmüştüm. Geri dönerek yemek ve süt alarak beslemeye başladım. O gün 1 kedi vardı bugün bin kedi oldu. 25 yıldır her gün 5 kilometre yol yürüyerek kedilere bakıyorum. Emekli olalı 19 sene oldu. Emekli maaşımın bir bölümünü onlara harcıyorum" dedi.

MAMA DESTEĞİ BEKLİYOR

Kırmacıoğlu, kedilere bakmakta artık zorlandığını ifade ederek, 'Barınağın bir bölümüne beslediğim birkaç kedi için küçük bir kulübe yapmıştım. Daha sonra kediler doğum yaptı, başka kediler de gelmeye başlayınca sayıları artmaya başladı. Kediler rahat yatsın diye barınağı büyüterek çevresini genişlettim. Kedileri besleme konusunda eşim rahatsızlandıktan sonra çok zor duruma düştüm. Yemek alamaz hale geldim. Yemek yetiştiremiyorum" diye konuştu.

Hayvanseverlerden mama desteği isteyen Kırmacıoğlu, şöyle konuştu:

"Hayvan severlerden ricam kedileri doyurmak için mama desteği. Bu dünyada ne yaptıysan öbür dünyaya onu getireceğiz. Ben hayvan severlerden rica ediyorum. Buradaki yüzlerce kediye de mama desteği verelim, aç kalmasınlar, ben de çok memnun olurum. Bazen mama getiremeyince üzülüyorum. Evde huzursuz oluyorum. Evde rahat yemek yiyemiyorum. Kedilere sahip çıkalım."


İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 09:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Antalya'da hava sıcaklığı 21 dereceye çıkınca vatandaşlar soluğu sahilde aldı
Pastane çalışanı, 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı 100 zırhlı Fetih Suresi'yle Suriye sınırına gitti Çöp toplarken bulup sahibine teslim ettiği 125 bin TL, bir emeklinin 25 yıllık birikimi çıktı

Son Dakika Haberleri
15:41 Linet: Hadise ve Aleyna'nın benim kadar kalçası yok
15:41 Gonca Vuslateri'ye hayranından tam altın geldi!
15:41 Şebnem Ferah sevenleriyle buluştu
15:41 Fulya Zenginer'i şaşırtan büyük sürpriz
15:19 Rezan Sinjari, katalog çekimi için kamera karşısına geçecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 16:24:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ZONGULDAK İşçi emeklisi, hayatını sokak kedilerine adadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]