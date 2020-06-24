ZONGULDAK İstanbul'dan Zonguldak'a gitti, annesine koronavirüs bulaştırdı - Son Dakika

İstanbul'dan Zonguldak'a gitti, annesine koronavirüs bulaştırdı

İSTANBUL'da çalıştığı iş yerinde test yaptırdıktan sonra memleketine gelen G.Y., kendisinde koronavirüs olduğunu öğrendi, annesinin de testi pozitif çıktı. Anne ve oğlu ile temasta bulunduğu belirlenen 6 kişi, evlerinde karantinaya alındı.

İstanbul'da yaşayan G.Y., çalıştığı iş yerinde Covid-19 testi yaptırdıktan sonra memleketi Zonguldak merkeze bağlı Karapınar köyüne geldi. Annesi A.Y.'yi ziyaret eden G.Y., iş yerinden gelen telefonla testinin pozitif çıktığını öğrendi. İstanbul'a dönen G.Y., evinde kendisini izole etti. Test sonucu pozitif çıkan anne A.Y. de evinde izole edildi. İl Sağlık Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, köyde filyasyon çalışması başlattı. G.Y. ve annesi A.Y.'nin temas ettiği belirlenen 3 evdeki 6 kişi, kendi evlerinde karantinaya alındı. Köyde ekiplerin çalışmasının devam ettiği, karantina sayısının artabileceği belirtildi.