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Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan nedeniyle aksayan ulaşım normale döndü - Son Dakika

Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan nedeniyle aksayan ulaşım normale döndü

28.01.2022 11:32
Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan nedeniyle aksayan ulaşım normale döndü

Heyelan nedeniyle kapanan Zonguldak-İstanbul kara yolunun İstanbul yönü, kaya ve toprak parçalarının temizlenmesinin ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Heyelan nedeniyle kapanan Zonguldak- İstanbul kara yolunun İstanbul yönü, kaya ve toprak parçalarının temizlenmesinin ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı sonucu Ilıksu mevkisinde dün meydana gelen heyelan sonrası kara yoluna düşen toprak ve kaya parçalarının kaldırılması için yoğun çalışma yürütüldü.

İstanbul yönüne ulaşımın kapatıldığı kara yolunda Karayolları ekipleri, çok sayıda iş makinesiyle yolu temizledi.

Çalışmaların bitmesinin ardından kara yolunun İstanbul istikameti yeniden kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Heyelan nedeniyle düşen kaya ve toprak parçalarının zarar verdiği kamyonda bulunan bir kişi, hastaneye kaldırılmıştı.

Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan nedeniyle aksayan ulaşım normale döndü
Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan nedeniyle aksayan ulaşım normale döndü

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Toprak Kayması, Zonguldak, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan nedeniyle aksayan ulaşım normale döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan nedeniyle aksayan ulaşım normale döndü - Son Dakika
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