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Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan ulaşımı aksatıyor - Son Dakika

Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan ulaşımı aksatıyor

27.01.2022 13:07

Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım aksıyor.

Zonguldak- İstanbul kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım aksıyor.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ardından Ilıksu mevkisinde heyelan meydana geldi.

Yamaçtan düşen kaya ve toprak parçaları, kara yolunun İstanbul istikametinde ulaşımın kapanmasına neden oldu.

Düşen kaya ve toprak parçalarının zarar verdiği kamyonda bulunan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, Karayolları ekipleri inceleme yaptı.

Yolun trafiğe açılması için çalışma başlatılırken, bölgeden geçecek araçlar farklı güzergahlara yönlendiriliyor.

Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan ulaşımı aksatıyor
Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan ulaşımı aksatıyor
Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan ulaşımı aksatıyor

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Zonguldak, İstanbul, Polis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan ulaşımı aksatıyor - Son Dakika


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