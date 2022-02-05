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Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan ulaşımı aksatıyor - Son Dakika

Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan ulaşımı aksatıyor

05.02.2022 13:49
Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan ulaşımı aksatıyor

Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.

Zonguldak- İstanbul kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor.

Ilıksu mevkisinde karların erimesiyle meydana gelen heyelanda, yamaçtan düşen kaya parçalarının kara yoluna düşmesi sonucu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Heyelanda can ve mal kaybı yaşanmazken, yolun trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.

Bölgeden geçecek araçlar, ekiplerce farklı güzergahlara yönlendiriliyor.

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Toprak Kayması, Zonguldak, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan ulaşımı aksatıyor - Son Dakika


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