Zonguldak-İstanbul kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor - Son Dakika
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Zonguldak-İstanbul kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor

18.03.2022 00:40
Zonguldak-İstanbul kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı, İstanbul güzergahında ulaşımı olumsuz etkiledi.

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı, İstanbul güzergahında ulaşımı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar nedeniyle sürücüler, kenti İstanbul'a bağlayan kara yolunda zor anlar yaşadı.

Araçlar rampaları çıkmakta zorlanırken Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Zonguldak-İstanbul kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik, uzun araç geçişlerine çift yönlü kapatıldı.

Güzergahta ilerlemekte güçlük çeken bazı sürücüler araçların lastiklerine zincir taktı.

Öte yandan, kar nedeniyle bazı araçların kaza yaptığı kara yolunda trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Uzmanlar Unkapanı Köprüsü'nün onarılması veya kısmen yenilenmesini öneriyor: Karın etkisiyle 3 kez açılmıştı Uzmanlar Unkapanı Köprüsü'nün onarılması veya kısmen yenilenmesini öneriyor: Karın etkisiyle 3 kez açılmıştı

Zonguldak, İstanbul, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak-İstanbul kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor - Son Dakika


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