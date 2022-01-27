ZONGULDAK-İSTANBUL KARAYOLUNDA HEYELAN; ZONGULDAK ÇIKIŞI TRAFİĞE KAPATILDI - Son Dakika

Zonguldak- İstanbul Karayolunun Ilıksu mevkiinde dev kaya parçası karayoluna düştü. Karayolunun Zonguldak çıkışı trafiğe kapatıldı.
Heyelan, saat 12.00 sıralarına karayolunun Ilıksu mevkiinde meydana geldi. Dik yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle polis ekipleri, karayolunu trafiğe kapattı. Araçlar, Kozlu ilçesinden alternatif yollara gönderildi. Karayolları ekipleri, heyelanı temizlemek için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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