Zonguldak-İstanbul karayolundaki heyelanı kaldırma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Zonguldak-İstanbul karayolundaki heyelanı kaldırma çalışmaları sürüyor

04.04.2022 12:12
Zonguldak-İstanbul karayolundaki heyelanı kaldırma çalışmaları sürüyor

Zonguldak-İstanbul karayolunda meydana gelen heyelanı kaldırma çalışmaları sürüyor.

Zonguldak- İstanbul karayolunda meydana gelen heyelanı kaldırma çalışmaları sürüyor.

Geçen Ocak ayında yoğun kar yağışı sebebiyle Zonguldak-İstanbul karayolu 13. kilometresinde heyelan meydana geldi. Heyelanın ardından İstanbul istikametine giden çift şeritli yol ulaşıma kapatıldı. Trafik Zonguldak istikametine tek yönlü olarak sağlanırken heyelanı temizleme çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların ardından yolun tekrar trafiğe açılması bekleniyor.

(Onur Altındağ/ İHA)

Zonguldak-İstanbul karayolundaki heyelanı kaldırma çalışmaları sürüyor

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Toprak Kayması, Zonguldak, İstanbul, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zonguldak-İstanbul karayolundaki heyelanı kaldırma çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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