Zonguldak- İstanbul karayolu Değirmenağzı Tünelleri mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelan riski nedeniyle üzeri telle kapatılan araziden kopan devasa kaya parçaları karayoluna indi.
Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler heyelanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yolu kapatarak güzergahı kullanan sürücüleri geri çevirdi.
Heyelanda bazı kaya parçalarının kar küreme aracının üzerine düştüğü ve araç sürücüsünün yaralandığı ortaya çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı sürücü Celal D. (67) Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yol ulaşıma kapatılırken ekipler heyelanın yaşandığı yerde temizleme çalışmaları başlatacak. Alternatif güzergahlara sevk edilen bazı sürücüler ise yoğun kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
Son Dakika › Güncel › Zonguldak-İstanbul yolunda yaşanan heyelan ulaşımı aksattı! Araçlar, kapanan yol yerine alternatif yollara yönlendirildi - Son Dakika