ZONGULDAK İtalya'da yaşayan Türk gençlerden koronavirüs videosu - Son Dakika
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ZONGULDAK İtalya'da yaşayan Türk gençlerden koronavirüs videosu

7 saat önce

İtalya'da yaşayan Türk gençlerden koronavirüs videosuİTALYA'da yaşayan Türk gençler, internetten organize olarak koronavirüse karşı 'İtalya'da size bir mesajımız var' başlığıyla sosyal medyadan bir video yayınladı.

ZONGULDAK İtalya'da yaşayan Türk gençlerden koronavirüs videosu, System.String[]

İtalya'da yaşayan Türk gençlerden koronavirüs videosu

İTALYA'da yaşayan Türk gençler, internetten organize olarak koronavirüse karşı 'İtalya'da size bir mesajımız var' başlığıyla sosyal medyadan bir video yayınladı. Ailelerine iyi oldukları mesajı veren gençler, koronavirüse karşı alınması gereken tedbirleri de anlattı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Çin'in ardından en çok İtalya'da etkili oldu. İtalya'nın çeşitli kentlerinde yaşayan Türk gençler, karantina uygulamaları kapsamında evlerinden çıkamıyor. Sadece temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkan gençler, internetten organize olarak koranavirüse karşı alınması gereken tedbirleri anlatan bir video çekti. Aralarında mesleğini Milano'da sürdüren Zonguldaklı Beyza Çakır'ın da bulunduğu Türk gençler, ailelerine iyi oldukları mesajını verdikten sonra virüs hakkında uyarılarda bulundu.

Beyza Çakır, videoyla ilgili şöyle dedi:

"Koronavirüs sürecinde en çok etkilenen ülkelerden biri oldu İtalya. Maalesef 2 binden fazla can hayatını kaybetti ve kaybetmeye de devam ediyor. 1 haftayı aşkın süredir, önce Kuzey İtalya, daha sonra tüm İtalya'yı kapsayan bir karantina süreci içerisindeyiz ve bu durumun uzun süreceği belirtiliyor. Biz, İtalya'nın çeşitli yerlerinde yaşayan, okuyan ya da çalışan Türk gençleri olarak hem sizlere biraz durumu aktarmak hem de birkaç mesaj vermek istedik. Karantina sürecinde, fiziksel olduğu kadar psikolojik sağlığımızın öneminin de farkındayız. Bu konuda herkesi bilinçlendirmek istiyor ve yurt dışında riskli bölgelerden dönen kişilerin aynı hassasiyeti göstermesini diliyoruz. Umarız Türkiye, daha başında olduğu bu süreci en iyi şekilde atlatır. Bu süreci beraber atlatacağız."

Koronavirüs, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:31 Kaynak: DHA
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