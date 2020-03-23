ZONGULDAK İtfaiyecilerden 'Evde kal' mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ZONGULDAK İtfaiyecilerden 'Evde kal' mesajı - Son Dakika

ZONGULDAK İtfaiyecilerden 'Evde kal' mesajı

6 saat önce

İtfaiyecilerden 'Evde kal' mesajıZONGULDAK'ta, Ereğli Belediyesi itfaiye personeli, çektikleri video ile sağlık çalışanlarına teşekkür ederek 'Evde kal Türkiye' mesajı verdi.

İtfaiyecilerden 'Evde kal' mesajı

ZONGULDAK'ta, Ereğli Belediyesi itfaiye personeli, çektikleri video ile sağlık çalışanlarına teşekkür ederek 'Evde kal Türkiye' mesajı verdi.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, farkındalık oluşturmak amacıyla bir video çekti. İstasyon önünde meşaleler yakan itfaiye erleri, hortumlarla 'Evde kal Türkiyem' yazdı. Siren çalarak sağlık çalışanlarını alkışlayan itfaiye erlerinin o anlar drone ile havadan görüntülendi. Ereğli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sağlık çalışanlarımızı, kamu personelimizi, askerlerimizi büyük özverilerinden dolayı alkışlıyoruz. Teşekkür ediyoruz." denildi.

ZONGULDAK İtfaiyecilerden 'Evde kal' mesajı

Türkiye, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:11 Kaynak: DHA

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