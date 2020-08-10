ZONGULDAK Kamyonet apartmanın önündeki boşluğa düştü - Son Dakika

ZONGULDAK Kamyonet apartmanın önündeki boşluğa düştü

Kamyonet apartmanın önündeki boşluğa düştüZONGULDAK'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, bir apartmanın önündeki boşluğa düştü.

Kamyonet apartmanın önündeki boşluğa düştü ZONGULDAK'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, bir apartmanın önündeki boşluğa düştü. Motor kısmının üzerinde dik duran kamyonetin sürücüsü yaralandı. Kaza, saat 11.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Balkaya Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 DP 6659 plakalı kamyonet, virajda kontrolden çıkarak apartmanın önündeki boşluğa düştü. Kazayı gören apartman sakinleri sağlık ekiplerine haber verdi. Apartmanın önündeki boşlukta motor kısmının üzerinde dik duran kamyonetten çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kamyonetin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 13:20

Kaynak: DHA

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz çağrısı: Akdeniz'de tüm ülkeler bir araya gelelim

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dam Ali Babacana tepki: Çıkmış bize ekonomi dersi veriyor

Hint Okyanusu'nda mercan kayalıklarına çarpan tankerden sızan petrol nedeniyle çevre felaketi yaşanıyor

Son Dakika: Türkiye'den Mısır ve Yunanistan'a tarihi rest: Onları yerle yeksan edecek kudrete sahibiz

İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında ilk rapor çıktı

Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular

Son Dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti

Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü

PAOK-Beşiktaş maçı, iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle başka bir adreste oynanabilir

Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu

Emre Belözoğlu, Cenk Tosun transferi için devreye girdi

Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması: Şantajı kabul etmeyeceğiz

Sevgilisini ve kendini benzin döküp yaktı! Kendisi hastanede, talihsiz kadın morgda

İrem Derici'den özel ilişki çıkışı: Flört sadece karşı cinsle yaşanmaz

AK Parti'nin oy oranı düştü mü? Mahir Ünal, merak edilen soruya anket rakamlarıyla yanıt verdi