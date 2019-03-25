Zonguldak Kamyonetin Altında Kalan Yaşlı Kadın Ağır Yaralandı
1 saat önce
Kamyonetin altında kalan yaşlı kadın ağır yaralandıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, geri manevra yapan kamyonet arkasında yürüyen Leyla Esi'ye(67) çarptı.
Kamyonetin altında kalan yaşlı kadın ağır yaralandı
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, geri manevra yapan kamyonet arkasında yürüyen Leyla Esi'ye(67) çarptı. Ağır yaralanan Leyla Esi tedavi altına alındı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Müftü
Mahallesi İbrahim Efe
Caddesi'nde meydana geldi. Geri manevra yapan Muhammet Kaldırım (23) yönetimindeki 67 AAC 281 plakalı kamyonet, arkasında yürüyen Leyla Esi'ye çarptı. Kamyonetin altında kalan kadını görenler yardımına koştu. Kamyonetin ileri alınmasıyla kurtarılan Leyla Esi'ye sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Leyla Esi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Sürücü Muhammet Kaldırım ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Yaşanan kaza anı, bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, geri manevra yapan kamyonetin yaşlı kadına çarparak altına aldığı, kadını kurtarmak için sürücünün kamyoneti ileriye aldığı görülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:07 Kaynak: DHA
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