Zonguldak kamyonetin aşırı yük nedeniyle devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Kamyonetin aşırı yük nedeniyle devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yükü kayan kamyonetin devrilmesi güvenlik kamarasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. Mahmut Ali Yurtkuran (33) yönetimindeki 67 LT 553 plakalı kamyonet, devrilerek yan yattı. Kamyonetin devrildiğini gören vatandaşlar sürücü Yurtkuran'ın yardımına koştu. Kamyonetten dışarı çıkan Yurtkuran, cep telefonuyla yakınlarını kaza yerine çağırdı. Yurtkuran, "Çarşı istikametine dönerken tümsekte mallar zıpladı ve kaydı. Buraya geldiğimde durdum. Durduktan hemen sonra malların kayması sonucu kamyonet devrildi.? dedi. Kamyonette yüklü sebze ve meyveler başka bir kamyonete yüklendi. Çekiciyle kaldırılan kamyonette hasar oluştu. Kamyonetin devrilmesi ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.