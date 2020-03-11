ZONGULDAK Kamyonla çarpışan öğrenci servisinin sürücüsü öldü - Son Dakika
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ZONGULDAK Kamyonla çarpışan öğrenci servisinin sürücüsü öldü

22 dakika önce

Kamyonla çarpışan öğrenci servisinin sürücüsü öldüZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, kamyon ile kafa kafaya çarpışan öğrenci servisinin şoförü Kenan Kurban (56) hayatını kaybetti.

Kamyonla çarpışan öğrenci servisinin sürücüsü öldü

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, kamyon ile kafa kafaya çarpışan öğrenci servisinin şoförü Kenan Kurban (56) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Kilimli ilçesi sahil yolunda meydana geldi. H.T. yönetimindeki 67 ABF 104 plakalı kamyon, Kenan Kurban'ın kullandığı 67 S 162 plakalı servis minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüste sıkışan sürücü Kenan Kurban, ihbarla olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Kenan Kurban, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kurban, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü H.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ZONGULDAK Kamyonla çarpışan öğrenci servisinin sürücüsü öldü

Zonguldak, Kilimli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:44 Kaynak: DHA
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