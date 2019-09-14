Son Dakika Haberleri: Zonguldak-kamyonun açılan dorsesi üst geçide çarptı
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Zonguldak-kamyonun açılan dorsesi üst geçide çarptı

50 dakika önce

Kamyonun açılan dorsesi üst geçide çarptıZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kamyonun açılan dorsesi üst geçide çarptı.

Kamyonun açılan dorsesi üst geçide çarptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, kamyonun açılan dorsesi üst geçide çarptı. Üst geçitte asılı kalan dorse, trafiği aksattı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Gülüç beldesi sahil yolunda meydana geldi. Bir fabrikaya yük boşaltarak ilçe merkezi istikametinde ilerleyen Murat Erdoğan yönetimindeki 78 BU 828 plakalı kamyonun açılan dorsesi üst geçide çarptı. Kamyon 50 metre ileride dururken, araçtan ayrılan dorse üst geçitte asılı kaldı. Polis ekipleri kazanın ardından yolda ve üst geçitte güvenlik önlemi aldı. Üst geçide zarar veren dorsenin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Zonguldak-kamyonun açılan dorsesi üst geçide çarptı

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:19 Kaynak: DHA
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