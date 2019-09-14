Zonguldak-kamyonun açılan dorsesi üst geçide çarptı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Gülüç beldesi sahil yolunda meydana geldi. Bir fabrikaya yük boşaltarak ilçe merkezi istikametinde ilerleyen Murat Erdoğan yönetimindeki 78 BU 828 plakalı kamyonun açılan dorsesi üst geçide çarptı. Kamyon 50 metre ileride dururken, araçtan ayrılan dorse üst geçitte asılı kaldı. Polis ekipleri kazanın ardından yolda ve üst geçitte güvenlik önlemi aldı. Üst geçide zarar veren dorsenin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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