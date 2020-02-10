Zonguldak kardan adamı böyle gezdirdiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak kardan adamı böyle gezdirdiler - Son Dakika

Zonguldak kardan adamı böyle gezdirdiler

6 saat önce

Kardan adamı böyle gezdirdilerZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, köylüler tarım aracının kasasında yaptıkları kardan adamı Türk bayrağıyla sarıp köyde gezdirdi.

Kardan adamı böyle gezdirdiler

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, köylüler tarım aracının kasasında yaptıkları kardan adamı Türk bayrağıyla sarıp köyde gezdirdi. Alaplı'ya bağlı Aydınyayla köyünde yaşayan Yusuf Tekin, İbrahim Yaman, Kazım Tekin ve Muharrem Usta pat-pat tabir edilen tarım aracının kasasına kardan adam yaptı. Kardan adama Türk bayrağı asan 4 genç, köyde tur attı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen o anlar sosyal medyada yayıldı.

Zonguldak kardan adamı böyle gezdirdiler

Alaplı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:47 Kaynak: DHA
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