Zonguldak karşıdan karşıya geçerken kamyonet çarptı - Son Dakika

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Zonguldak karşıdan karşıya geçerken kamyonet çarptı
7 saat önce
Karşıdan karşıya geçerken kamyonet çarptıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı Hamit Sarıalp (86) yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:42 Kaynak: DHA
Karşıdan karşıya geçerken kamyonet çarptı
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı Hamit Sarıalp (86) yaralandı.
Kaza, saat 16: 00 sıralarında Devrek Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Veysel Gültaş (52) yönetimindeki 67 TY 620 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hamit Sarıalp'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan Sarıalp'a sağlık ekipleri müdahalede bulundu.İlk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarıalp'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kamyonet sürücüsü Veysel Gültaş ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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