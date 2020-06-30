Zonguldak Kavga eden iki kadın birbirini bıçakladı - Son Dakika

Zonguldak Kavga eden iki kadın birbirini bıçakladı

Kavga eden iki kadın birbirini bıçakladıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, aralarında husumet olan Gülten M. (52) ile Özlem D. (43) çıkan kavgada birbirlerini bıçakladı.

Kavga eden iki kadın birbirini bıçakladı

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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, aralarında husumet olan Gülten M. (52) ile Özlem D. (43) çıkan kavgada birbirlerini bıçakladı. 2 kadın farklı hastanelere kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Müftü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özlem D. ile usumetli olduğu Gülten M. arasında cep telefonu görüşmesinde tartışma çıktı. Özlem D. taksiyle Gülten M.'nin evine gidince tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, Özlem D. sağ bacağından, Gülten M. ise kolundan bıçakla yaralandı. Gülten M. ve Özlem D., ilçedeki farklı özel hastanelerde tedaviye alındı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 00:10 Kaynak: DHA

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