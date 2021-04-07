Kayalıklara sıkışan yavru köpeği kurtardı - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Mert Keskin, deniz kenarındaki kayalıklara sıkışan ve dalgalarla ıslanan yavru köpeği kurtardı.

Ereğli'de yol kenarında mola veren Mert Keskin, deniz kenarındaki kayalıkların arasından gelen yavru köpeğin sesini duydu. Sesin geldiği bölgeye giden Keskin, köpeğin kayalıkların arasına sıkıştığı ve ıslandığını gördü. Keskin'in bulunduğu yerden çıkardığı köpeği bir arkadaşı sahiplendi.Deniz kenarında mola verdiğini belirten Mert Keskin, "Aracımdan kahvemi içmek için inmiştim. O sırada havlama gibi değil de yardım çığlıkları gibi geliyordu. Emin olmak için hemen aşağıya indim. Taşlar kaygan olduğu için araya sıkıştığı için çıkamıyordu. Ben de onu kurtardım. Kurtarır kurtarmaz zaten arabamın yanına götürdüm. Kahvemin yanına kurabiye almıştım. Onu yedirdim" dedi.