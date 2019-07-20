Zonguldak kaza: 2 ölü, 4 yaralı
1 saat önce
ZONGULDAK'ın Gökçebey ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp kavşaktaki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:23 Kaynak: DHA
ZONGULDAK'ın Gökçebey
ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp kavşaktaki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde ilçe girişindeki Çukur
kavşağında meydana geldi. Ender Aktaş (28) yönetimindeki 67 AJ 775 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan Havva Aktaş (60) ve Fatma Kurubaş'ın (63) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü Ender Aktaş ile yanındaki Enes Aktaş (14), Esma Aktaş (34) ve Ekin Aktaş (5), ambulanslarla Zonguldak
Atatürk Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Ailenin memleketleri Gümüşhane
'yi ziyaret ettikten sonra Zonguldak'a dönmek için yola çıktıkları, yolda da kazanın yaşandığı belirtildi.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kaza: 5 kişi yaralandı Çarptığı TIR'ın altında kalan sürücü, hayatını kaybetti "Eşrefpaşalı Pala Dayı"yı öldüren genç kız: Evindeki ilk gece cinsel tacize uğradım Uçağın denize indiği o an kokpit kamerasında