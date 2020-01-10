Zonguldak kazıda bulunan top mermileri böyle imha edildi - Son Dakika
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Zonguldak kazıda bulunan top mermileri böyle imha edildi

6 saat önce

ZONGULDAK'da, Kilimli Emniyet Müdürlüğü binası inşaatında iki top mermisi bulundu.

ZONGULDAK'da, Kilimli Emniyet Müdürlüğü binası inşaatında iki top mermisi bulundu. Top mermileri imha edildi.

Kilimli Emniyet Müdürlüğü binası yapımı için temel kazısı yapan işçiler, iki top mermisi buldu. Toprakla kaplı iki top mermisinin ne olduğunu anlamayan işçiler, satmak için hurdacıya götürdü. Hurdacının top mermisi olduğunu söylemesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri eski yıllardan kalma top mermilerini koruma altına aldı.

İki top mermisinin, 1. Dünya Savaşı sırasında Zonguldak'ı işgal etmek için savaş gemileriyle limana gelen Rus askerlerinden kaldığı tahmin ediliyor. Mermiler polis gözetiminde boş bir arazide imha edildi

Zonguldak kazıda bulunan top mermileri böyle imha edildi

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Kilimli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:45 Kaynak: DHA
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