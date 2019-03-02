Zonguldak Kedileri İçin Yola Tabela Astı
48 dakika önce
Kedileri için yola tabela astıZONGULDAK'ta yaşayan hayvansever Canan Yılmaz(42), bir hafta içinde 8 kedisini araçların ezdiğini iddia ederek, evinin önüne 'dikkat kedi çıkabilir' yazılı tabela astı.
Kedileri için yola tabela astı
ZONGULDAK'ta yaşayan hayvansever Canan Yılmaz(42), bir hafta içinde 8 kedisini araçların ezdiğini iddia ederek, evinin önüne 'dikkat kedi çıkabilir' yazılı tabela astı.
Çınartepe Mahallesi Baruthane Sokak'ta oturan Canan Yılmaz'ın evinde ve bahçesinde beslediği 8 kedisini bir hafta içinde araçların ezdiğini iddia ederek, evinin önüne tabela astı. 'Dikkat kedi çıkabilir' yazılı tabelayı evinin önüne asan Canan Yılmaz, sürücülerin daha dikkatli olmasını istedi. 2 gündür asılı olan tabelayı gören sürücülerin yavaşladığını fark ettiğini söyleyen Canan Yılmaz, "Yaklaşık 20 kedim var. Evimin önünde bulunan bu yol maalesef sürücülerin çok hızlı gitmesinden dolayı birçok canın kaybına sebep oldu. Daha önce bir hız keser olabilir mi diye belediyeye talepte bulundum, ancak yol şartından dolayı bunun uygun olmayacağı söylendi. Belki sürücülerin yoldan geçerken burada yoğun bir şekilde kedi olup farkına varırlar diye düşünerekten böyle bir tabela yaptırmaya karar verdim. Nihayetinde güzel bir şey ortaya çıktı. İzliyorum tabelayı gören sürücüler yavaş gitmeye başladılar. Buda
amacıma ulaştım anlamına geliyor. İnşallah bundan sonra da dikkat ederler diye düşünüyorum." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:08 Kaynak: DHA
Bakan Kurum'dan Vatandaşları Tehdit Eden CHP'li Belediye Başkanına Sert Sözler: Kimse Sana Bu Hakkı Vermiyor
TIR ile Erdoğan'ın Konvoyuna Eşlik Eden Polisleri Taşıyan Minibüs Çarpıştı: 6 Yaralı
Nevşin Mengü ile İsmail Saymaz Sosyal Medya Üzerinden Polemiğe Girdi!
İstanbul ve Ankara Kararını Verdi! İşte Son Anketlerden Çarpıcı Sonuçlar