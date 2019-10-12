Zonguldak kedinin ağzına takılan olta kancası çıkarıldı

Kedinin ağzına takılan olta kancası çıkarıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ağzına olta kancası takılan kedi, uzun çabaları sonrası yakalanarak ağzındaki kancadan kurtarıldı.

Alaplı Sahil Park'ta olta ile balık avlayan balıkçıların tuttuğu balığı yemek isteyen kedinin ağzına kanca takıldı. Uzun süre ayaklarıyla ağzındaki kancayı çıkarmaya çalışan kedi, balıkçılar tarafından yakalanamayınca Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne haber verildi. Görevliler, yaklaşık 1 saat kediyi yakalamak için yoğun çaba harcadı. Ardından yakalanan kedi, rehabilitasyon merkezine götürüldü. Veteriner hekim tarafından ağzındaki kanca çıkarılan kedi, tedavisinin ardından aynı yere bırakıldı.

Veteriner hekim Muhammet Emin Güngör, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gittiklerini belirterek, 'Sahil parkta oltasıyla balık tutmaya gelen amatör bir balıkçının yakaladığı balığı kapmaya çalışan kedinin ağzına kanca ve misine takılmış. Kedi uzun süre ağzındaki kancayı çıkarmak için uğraşmış ama başaramamış. Bize haber verdiler. Kediyi yakaladıktan sonra küçük bir operasyonla ağzındaki kancayı çıkararak doğaya bıraktık.ö dedi.