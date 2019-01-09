Zonguldak Kent Ormanı'nda Kar Güzelliği
2 saat önce
Zonguldak'ta, kar yağışı ile birlikte beyaza bürünen Kent Ormanı'nda seyirlik görüntüler oluştu.
Zonguldak
'ta, kar yağışı ile birlikte beyaza bürünen Kent Ormanı'nda seyirlik görüntüler oluştu. Elvanpazarcık beldesi Kaymakdere mevkisinde bulunan Kent Ormanı, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Doğal güzellik, drone ile havadan görüntülendi. Farklı türlerde ağaç ve endemik bitkilerin yanında yürüyüş yolları, seyir terası, dere ve dere üzerindeki köprüleriyle ilgi gören Kent Ormanı'nda kar yağışı ile birlikte eşsiz görüntüler oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:54 Kaynak: DHA
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