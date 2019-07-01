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ZONGULDAK Kentin ünlü ressamı iş hanında ölü bulundu

1 saat önce

Kentin ünlü ressamı iş hanında ölü bulunduZonguldak'ta iş yerleri ve binalara yaptığı resimlerle tanınan Mustafa Endez(69), yalnız yaşadığı iş hanında ölü bulundu.

Kentin ünlü ressamı iş hanında ölü bulundu
Zonguldak'ta iş yerleri ve binalara yaptığı resimlerle tanınan Mustafa Endez(69), yalnız yaşadığı iş hanında ölü bulundu.
Kentte uzun yıllardır iş yerlerinde ve binalara yaptığı resimlerle geniş bir kesim tarafından tanınan Mustafa Endez, her sabah uğradığı pastaneye gitmeyince çalışanları kaldığı iş hanına gitti. Kapıyı açan olmayınca polis ekiplerine haber verildi. Çilingir yardımıyla kapının açılmasıyla eve giren polis, Mustafa Endez'in yatağında cansız bedeniyle karşılaştı. 10 gün önce yaşamını yitirdiği belirlenen Mustafa Endez'in ölümü kentte büyük üzüntüye neden oldu.
Çalışma ofisi olarak ta kullandığı iş hanında kalan Mustafa Endez'in cesedi, savcılığın yaptığı incelemenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mustafa Endez'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Mustafa Endez, yaptığı yağlı boya tablolar ve duvar resimleriyle biliniyordu.
ZONGULDAK Kentin ünlü ressamı iş hanında ölü bulundu
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:14 Kaynak: DHA
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